شكرا لقرائتكم خبر عن أحلام فى رسالة دعم لهند البحرينية :"انتى أقوى من فيروس كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمنت المطربة الخليجية أحلام، الشفاء العاجل للفنانة هند البحرينية من فيروس كورونا، موجهة له رسالة دعم و أن تتعافى سريعا وتعود لجمهورها ولنجلها الصغير بالسلامة.

وكتبت أحلام، عبر حسابها على تويتر، قائلة:" حبيبتي وأختي وصديقتي هند البحرينية سلامتك اختي وبتطلعين بالسلامة بإذن واحد أحد وكلنا نحبك وانتي قوية وشدي حيلك بتطلعين لوليدك وحبايبك وجمهورك الكبير نحبك وانتي بإذن الله اقوى من كورونا استودعتك الرحمن واسفه لاني لسه عارفه الخبر ادعو لها ".



أحلام

وكشفت الفنانة هند البحرينية، عن إصابتها بفيروس كورونا، مشيرة إلى أنها الآن بأحد المستشفيات بمملكة البحرين، وذلك عقب عودتها من إسبانيا، كما توجهت بالشكر لمن سألوا عنها خلال الفترة الماضية.

ووجهت هند البحرينية، من خلال فيديو لبرنامج ET بالعربى، الشكر إلى من اطمأنوا عنها خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أنها لم تتلق أي أدوية ولا ليس لديها أى أعراض، سواء سخونة أو رشح أو غيره.

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وأضاف التقرير:"هند البحرينية أول مصابة بكورونا من المشاهير في العالم العربي، وهي الآن بالمستشفى في البحرين بعد عودتها من برشلونة حيث ظهرت نتيجة فحص الكورونا إيجابية ولكن من غير أي أعراض متمنين لها الشفاء العاجل".

وكتب الفنانة هند البحرينية، عبر حسابها بموقع تويتر:"مساء الخير.. من غرفه العزل شكرا لمن سأل عني أنا بخير".

يشار إلى أن مملكة البحرين أعلنت أمس الأربعاء ، إصابة 14 حالة جديدة بكورونا، لترتفع الحصيلة إلى 167 حالة، وأعلنت البحرين عن أول حالة وفاة في دول الخليج العربية بفيروس كورونا المستجد الاثنين، وحثت السعودية المواطنين على البقاء في منازلهم فيما وسعت المنطقة الإجراءات لحماية مواطنيها واقتصاداتها من تفشي المرض.

وقالت وزارة الصحة البحرينية على تويتر، إن السيدة البحرينية البالغة من العمر 65 عاما التي توفيت بسبب الفيروس كانت تعاني من "أمراض وظروف صحية كامنة"، وقد أبلغت البحرين عن 221 حالة إصابة، من بينها عشرات المواطنين الذين تم إجلاؤهم من إيران الأسبوع الماضى.