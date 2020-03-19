ارتفاع ضغط الشريان الرئوي..نهال عنبر تكشف تطورات الحالة الصحية لشقيقتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قالت الفنانة نهال عنبر، إن شقيقتها الفنانة "بهيرة"، مازالت تعاني من أزمة صحية ولم تخرج بعد من المستشفى.

وأكدت "نهال" في تصريح خاص لمصراوي، أن شقيقتها مازالت ترقد في غرفة العناية المركزة تحت الملاحظة، وتتمنى أن يقرر الأطباء خروجها خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت أن شقيقتها تعاني من ارتفاغ ضغط في الشريان الرئوي، وأنها وقعت مغشيا عليها داخل منزلها يوم الخميس الماضي.

وتشارك الفنانة نهال عنبر في بطولة مسلسل "فرصة تانية" المقرر عرضه في رمضان 2020، بطولة ياسمين صبري، إدوارد، محمود البزاوي، ومن إخراج مرقس عادل.