الممثلة الأوكرانية المُصابة بـ"كورونا" ترد على أسئلة متابعيها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شاركت الممثلة الأوكرانية أولجا كوريلينكو، متابعي حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، بصورة جديدة لها، بعد إصابتها بفيروس كورونا، ظهرت خلالها مرتدية "كمامة".

وكتبت في تعليقها على الصورة "مرحبا للجميع، أشعر أنني أفضل اليوم، الحمى لم تعد موجودة"، مشيرة إلى أنها تتواجد حاليًا في لندن، وتلقت الكثير من الأسئلة التي سترد عليها.

وأشارت أولجا إلى أن البعض يسأل كيف عرفت أنها مُصابة بفيروس كورونا وليس أنفلونزا عادية، لافتة إلى أنها أجرت اختبار وجاءت نتيجته إيجابية.

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وردًا على سؤال ما هي الأدوية التي وصفها لها الأطباء؟، أجابت "لا شيء. قيل لي أن أتناول الباراسيتامول في حالة ارتفاع درجة حرارة، وإذا كنت أشعر بألم شديد، ومع ذلك، أتناول الفيتامينات والمكملات الغذائية. يرجى ملاحظة أن هذه الفيتامينات لا تعالج الفيروسات التاجية ولكنها تساعد فقط الجهاز المناعي على أن يكون أقوى من أجل القتال، وذكرت الفيتامينات التي تتناولها".

كانت أولجا كتبت عبر صفحتها الرسمية على موقع "إنستجرام": "معزولة في المنزل، بعد إجراء تحليل كورونا وظهور النتيجة إيجابية"، لافتة إلى أنها شعرت بالمرض قبل أسبوع، وجاءت أعراضه على شكل حمى وإرهاق. ونصحت أولجا متابعيها بالاعتناء بأنفسهم وأخذ الأمر على محمل الجد.

يُذكر أن أولجا كوريلينكو شاركت في بطولة عدد من الأفلام، من بينها فيلم "oblivion"، أمام النجم توم كروز والنجم مورجان فريمان.