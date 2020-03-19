"MBC مصر" تطلق مبادرة "في البيت خليك.. وهانسليك".. وتعلن خريطتها البرامجية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أطلقت مجموعة قنوات "MBC مصر"، مبادرة تحمل شعار "في البيت خليك.. وهانسليك"، لتشجيع المُشاهدين على البقاء في المنازل، إذ تبدأ من اليوم الخميس، إطلاق خريطة برامجية متنوعة تضم مُختارات من الأعمال الترفيهية المُميزة التي يلتف حولها المشاهدين.

تعرض القناة يوميًا في الثانية عشرة ظهراً، المسلسل الكوميدي"كابتن أنوش"، مع بيومي فؤاد، وعبير صبري، في الثانية ظهراً يُعرض مسلسل "لمعي القط" مع محمد إمام وتارا عماد، وفي تمام السابعة مساءً مسلسل "صاحب السعادة" مع النجم الكبير عادل إمام، ولبلبة، وتواصل عرض المسلسل الاجتماعي "شقة فيصل" مع كريم محمود عبدالعزيز، وآيتن عامر، يومياً في تمام التاسعة مساءً.

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ولتوفير أكبر فرصة للترفية العائلي، تعرض "MBC مصر"، كل جمعة وسبت في تمام الثامنة مساء مُختارات من مسرحيات "مسرح مصر" مع أشرف عبدالباقي ونُخبة من نجوم الكوميديا، بالإضافة لعرض حلقات خاصة من البرنامج الكوميدي "أسعد الله مساءكم من جديد" مع الفنان أكرم حسني في شخصية أبو حفيظة في تمام التاسعة مساء كل سبت.

وتُقدم يوميا في تمام الواحدة صباحا سهرة منوعة تعرض فيها أفلام عربية، ومسرحيات كوميدية، وأفلام أجنبية مميزة، وأفلام هندي، وبرامج منوعات ضخمة.

وأطلقت "MBC مصر"، عبر شاشتها وموقعها الرسمي وصفحاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بداية من اليوم حملة إعلامية مُكثفة تحت شعار "في البيت خليك.. وهانسليك" شارك فيها نُخبة من نجوم الفن والرياضة يدعون المواطنين فيها لضرورة البقاء في المنازل خلال هذه الفترة وتقليل الحركة وعدم التواجد في أماكن التجمعات حرصاً على الصحة الشخصية ولتلافي نقل أو استقبال العدوي الخاصة بفيروس "كورونا" المُستجد.