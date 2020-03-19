وحيد ممدوح سفيرًا لأقدم صنّاع الجيتارات بمنطقة الشرق الأوسط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

عاد عازف الجيتار وحيد ممدوح من رحلته بين العديد من الدول العربية، والتي انتهت في دبي، حيث تسلم مهامه كسفير منطقة الشرق الأوسط لأقدم صناع الجيتارات في العالم وهم " Alhambra" في إسبانيا، والمشهورين بصناعتها يدويا، كما تسلم الجيتار الخاص به أيضا، لينضم إلى قائمة طويلة ومن العازفين المحترفين من كل أنحاء العالم، وليكون هو العربي الوحيد بينهم.

وقال وحيد " وجدت تواصل من Alhambra وهم من لهم تاريخ وخبرة طويلة تصل إلى 50 عاما في صناعة أفضل أنواع الجيتارات، سواء الكلاسيكية أو الفلامنكو وأخيرا الـ steel string في العالم كله، ويتم صنعها بتقنيات جديدة لتكون أقرب للمودرن، ومزودة بميكروفونات من أحدث الأنواع ومصممة خصيصا للمحترفين".

وأضاف "وجدت اتصال منهم وتم إعلامي فيه أنه تم اختياري لأكون سفيرا لهم في منطقة الشرق الأوسط، وأعلنوا أن السبب في اختياري هو أن لي أسلوبي الموسيقي الخاص في الموسيقى العربية ومزجها بالهندي والتركي، وقاموا بتسليمي جيتار من نوع Alhambra 9P CW E8، وفوجئت بتواجدي بين أكثر من 18 عازفا من فرنسا والسويد وأمريكا وكولومبيا والمكسيك وإسبانيا وانجلترا وكوبا والهند والبرازيل".

من ناحية أخرى، طلب وحيد من متابعيه على "فيسبوك"، البقاء ببيوتهم حفاظًا على صحتهم وحياتهم من فيروس كورونا "COVID-19"، وارتدى الماسك على وجهه ووضع الصورة على البروفايل الخاص به.