مؤلف "البيت الكبير" لمصراوي: لا نية لتقديم جزء رابع من المسلسل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قال المؤلف أحمد صبحي، إنه لا نية لديه في تقديم جزء رابع من مسلسل "البيت الكبير".

وأكد "صبحي" في تصريح خاص لمصراوي، أن الجزء الثالث حقق نجاحا أكبر من الجزء الثاني.

وتابع: "في البداية كان هناك نية منذ تقديم الجزء الأول، لتقديم جزئين آخرين، خاصة مع وجود صراعات وخطوط إنسانية لدى جميع الشخصيات بالعمل".

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وأضاف: "على الرغم من نجاح الجزء الثاني، إلا أن الجزء الأول والثاني هما الأنجح، ولم تؤثر الاعتذرات والتغييرات على نجاح المسلسل".

وأشار إلى أنه اكتفى ينجاح المسلسل وتفاعل الجمهور معه، خاصة أنه يحضر حاليا لعمل جديد.

مسلسل "البيت الكبير" بطولة لوسي، سوسن بدر، مجدي كامل، طارق صبري، داليا مصطفى، ومن إخراج محمد النقلي.