"كايرو ستيبس" يهدي أعماله لجمهور المنازل.. وقائده يناشد المصريين: "ابقوا بالبيت"‬

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

تضامنًا مع حملة "خليك بالبيت" للتوعية بالحجر المنزلي للحماية من تفشي فيروس "كورونا"، أعلن الفريق الألماني المصري "كايرو ستيبس" بقيادة الموسيقار باسم درويش عن طرح فيديوهات للحفلات التي قدموها في مصر، عبر موقع يوتيوب"، وذلك بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية.

باسم في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "أنا حاليًا في فرانكفورت بألمانيا، وملتزم تمامًا بالإقامة الجبرية في المنزل وأقول لكل الناس في مصر أرجوكم التزموا وابقوا في منازلكم".

وأضاف: "أرى أن الحكومة المصرية تبذل مجهودًا كبيرًا وتحتاج للمساعدة الواعية منكم، وأقول ذلك بكل أمانة؛ لأن بالفعل الحالة هنا في ألمانيا صعبة جدًا".

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وعن المبادرة يقول الموسيقار المصري: "بالبداية أشكر وزيرة الثقافة الفنانة إيناس عبدالدايم، ورئيس دار الأوبرا، وكل الزملاء الأعزاء بالفرقة على حماسهم للفكرة، وترحيبهم بتفعيلها، وهي خطوة نسعى من خلالها عن قناعة بدورنا تجاه المجتمع، وهي محاولة منا؛ لتهوين هذا الوضع الصعب على الناس، في مقابل حالة الخوف التي نعيشها جميعًا، وأتمنى ألا يصل ما نعيشه في أوروبا إلى مصر، فأرجو من الجميع الالتزام والبقاء بالمنازل".

واختتم درويش بالقول: "بالتعاون مع مهندس الصوت سعينا لتقديم أولى مقطوعاتنا في زمن قياسي؛ لإهدائها للناس في مصر، وبإذن الله لدينا فكرة أيضًا لعمل حفلات أون لاين على الهواء مباشرة، كإهداء للجمهور في المنازل".

وطرحت "كايرو ستيبس" مقطوعة "سنكتوم" عبر صفحتها بموقع يوتيوب، وهي من تأليف باسم درويش، توزيع رامي عطا، توزيع أوركسترالي ستيفن سيمون، قيادة أوركسترا للمايسترو ناير ناجي.