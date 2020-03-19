منى زكي تعرب عن خوفها مما يتعرض له أطفال العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أعربت الفنانة منى زكي، عن خوفها على ما بتعرض له بعض الأطفال للإساءة، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

وعلقت سفيرة النوايا الحسنة: "أكبر خوف عندي هو الإساءة والعنف ضد الأطفال، بخاف أتخيل حال العالم هيكون إيه لو كل الأطفال ديه مالقتش المساعدة اللي هما محتاجينها".

وتابعت: "الأطفال الصغيرين دول هما المستقبل، ومحتاجين ناس في حياتهم بتقدر الإنسانسة وعندهم المقدرة على التسامح، ناس عايزين يحسنوا من نفسهم".

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منى زكي تم تعيينها سفيرة للنوايا الحسنة، في حفل أقامته منظكة اليونسكو في القاهرة، لتعيينها بصحبة زوجها الفنان أحمد حلمي، والفنانة دنيا سمير غانم.

من ناحية أخرى، تشارك منى زكي في بطولة فيلم "العنكبوت" وهو من بطولة أحمد السقا، ظافر العابدين.