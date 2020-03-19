بسبب كورونا.. تامر حسني يوجه رسالة للشباب عبر مواقع التواصل

شارك الفنان تامر حسني جمهوره، في موقف صادم على حد تعبيره، وذلك على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك".

بدأ تامر كلامه قائلاً: "أنا شوفت موقف قدامي صدمني مش قادر محكيهوش....

شوفت واحد بيقول لصاحبه :(ياد شيل الماسك ياد وإسترجل)

طب هو عشان في وجهة نظر حضرتك يسترجل فيكون سبب في موته وموتك وضرر كل من حوله

معقول كل دول العالم المتطورة مؤمنة بالوقاية دي وإحنا بقى اللي عندنا الفهلوة والمفهومية كلها اللي بيتريقوا على الوقاية دي، أكيد مسكتلوش وفهمته على قد ما أقدر وفهمته يا سيدي لو حتى انت من الناس اللي بتقول دا وهم مش هتخسر حاجة لما تاخد كوكب الأرض بالكامل على قد عقله وتحافظ على

نفسك الكام يوم دوول بس المشكلة إن في منه كتير بيفكروا زيه.

وتابع قائلاً :"عشان كدا كلنا لازم نتكلم كتير مع كل الناس ولو النزول للضرورة القسوى عشان بعض طبيعة شغل الناس اللي باليومية فنلتزم بكامل تعليمات الوقاية، أرجوكم اتكلموا كتير مع الناس عشان نوعي أي حد مش حاسس بالخطورة لازم نلتزم ونقعد في البيت ١٤ يومًا يا ناس عشان نسيطر على انتشاره وميتحولش لوباء الصين، انتصروا على الوباء لما التزموا ومنزلوش الشوارع نهائي".

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ولو في ناس شغالة بيوميات لازم توصلهم يومياتهم لحد عندهم من باب الرحمة عشان ربنا يرحمنا وأنا بدأت

بنفسي وعملت كدا وأكتر من كدا.

وطمأن جمهوره "يا جماعه دا إن شاء الله اختبار من ربنا و هننجح فيه لو اتعاملنا معاه صح وبمنتهى الرحمة، والتعب وارد يحصل لأي حد فينا وهيخف إن شاء الله زي ما آلاف خفوا، وخفوا من أمراض أكتر من كدا بمليون مرة و دا مش أول وباء عالمي يمر على البشر وغيرنا مر بأكتر منه.

دي فرصه للي مقصر في حق ربنا إنه يقرب منه تاني.. اهو دا جانب ايجابي لازم نشوفه لازم نشوف ان الصعوبات دي بتشيل من علينا كتير عند ربنا وربنا هيعوضنا خير عنها إن شاء الله ومننساش ندعي ربنا كتير لأنه هو خالق كل الكائنات دي وقادر إن يوقفها بمشيئته...".

يذكر أن تامر أعلن عن توقف جميع نشاطاته وحفلاته الفنية اتباعاً للإجراءات الوقائية المتبعة ضد وباء كورونا، على أن تعود بعد انتهاء قرار الوقف واستقرار الأوضاع المستجدة في البلاد.



