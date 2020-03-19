المطربة عليا تستعد لخوض تجربة التمثيل مع النجمة غادة عبد الرازق

قالت الفنانة والمطربة عليا، إنها تستعد حاليًا لخوض تجربة التمثيل من خلال عمل درامي جديد وإنتاج ضخم مع النجمة غادة عبد الرازق.

أعربت عليا عن سعادتها بالمشاركة في عمل فني مع غادة عبد الرازق، ما يعد نقلة كبيرة في مشوارها الفني، مضيفة أنه سيجرى الإعلان عن التفاصيل الخاصة بالعمل قريبًا، وسيكون مفاجأة من حيث الشكل والإنتاج والمضمون.

أشارت عليا إلى أنها فخورة بأن أول أعمالها الفنية تنطلق من مصر عاصمة الفن و الإبداع، موضحة أنها تُجرى جلسات تحضيرية مع فريق العمل لبدء التصوير خلال الفترة المقبلة.

يذكر ان الفنانة عليا عادت للساحة الغنائية بقوة بأغنيتها الجديدة "روق علينا"، التي طرحتها عبر يوتيوب، واستطاعت أن تقترب من الـ 3 مليون مشاهدة.

Advertisements

وأوضحت الفنّانة غادة عبد الرازق أن عليًا من الأصوات الواعدة وتمتلك موهبة كبيرة في الغناء والتمثيل، كما تتوقع نجاح مبهر لها في أولى خطواتها في عالم التمثيل.

يذكر أن غادة عبد الرازق أعلنت عن خَوضها الماراثون الرمضاني المقبل بمسلسل "سلطانة المعز"، الذي سيتمّ عرضه على قناة "النهار" المصرية.

وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي شعبي، وتجسد دور امرأة تدير عدة محلات للمأكولات واللحوم والكبدة ويشاركها البطولة محمود عبد المغني، ومحمد لطفي ومن تأليف أياد ابراهيم اخراج محمد بكير.