الفنانين يدعمون..هند البحرنية أول فنانة عربية تصاب بكورونا

بعد أن أعلنت الفنانة هند البحرينية عن إصابتها بفيروس كورونا بعد إجراء الفحوص الطبية فورعودتها من مدينة برشونة بأسبانيا وتأكدت من إصابتها، موضحة وأنها خاضعة الآن للحجر الصحي بأحد مستشفيات البحرين، لتكون بذلك أولى الفنانات العربيات المصابين بالفيروس وجه عدد من الفنانين الدعم لها لمواجهة ذلك الوباء.

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وبثت الفنانة المصابة فيديو من داخل غرفة العزل تطمئن من خلاله أصدقائها وجمهورها موضحة أنها بخير ولم تشعر بأي من الأعراض المتعارف عليها لكورونا من حيث الحمى والسعال وغيرها لذا فلم تتناول أي دواء، معبرة عن شوقها للعودة مرة أخرى لعائلتها وحياتها الطبيعية.

ووجهت الشكر للقائمين على الرعاية الطبية في المستشفى، ولكل من أهتم بالسؤال عنها وقالت:"شكرا لكم من القلب وأنا ليس بي أي شيء، والأعراض الموجودة لدي ليست بالخطيرة، ولم أخذ حتى أي أدوية، فانشالله

كم يوم وأعود إلى منزلي".

كما كتبت اثناء تواجدها بغرفة العزل من خلال صفحتها بتويتر:"مساء الخير .. من غرفه العزل شكرًا لمن سال عني انا بخير"، لتنهال عليها التعليقات المتمنية لها بالشفاء العاجل ومنها ما كتبته المطربة الإماراتية بلقيس فتحي وقالت:" سلامة قلبك حبيبتي هند وأجر وعافية ومنتظرينك تطلعين بألف سلامة ".

ومن جانبها اعتذرت المطربة الإماراتية أحلام لهند لعدم معرفتها بخبر إصابتها في وقتها متمنية لها الشفاء ودعمتها بتغريدة على صفحتها الرسمية بـ"تويتر":"حبيبتي واختي وصديقتي هند البحرينية سلامتك قدامك اختي وبتطلعين بالسلامة بإذن واحد أحد، وكلنا نحبك وأنتي قوية وشدي حيلك بتطلعين لوالديك وحبايبك وجمهورك الكبير نحبك، وأنتي بإذن الله اقوى من كورونا استودعتك الرحمن وأسفة لأني تو اعرف هالخبر".

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كما نشرت الفنانة اللبنانية سارة الهاني صورة تجمعها مع هند البحرينية وعلقت عليها:"شقيقتي وصديقتي ودميتي، متأكدة من أنك ستواجهين هذا الفيروس وستقضين عليه قريبًا.. سلامة قلبك".

وغرد الصحفي السعودي عبد الرحمن الناصر:" طهور بإذن الله، وماتشوفين شر..شدي حيلك وكلنا في انتظارك يانجمة".

ويذكر أن هند البحرينية من مواليد 5 مايو 1979، في مدينة عيسى بالبحرين، وأسمها الحقيقي سهير ولكن حين اكتشفها الملحـن الكويــتي أنـور عبـدالله والملحن عارف الزياني الـذي أطلـق عليهـا اسم "هنـد" بدلاً من سهير، وتعـاقدت مـع شـركة فنون الإمارات لإصـدار ألبـومها الأول هنـد 2000، وحينها لم تكـمل دراساتهـا العليـا في تخـصص إدارة الأعمال، ثم تعاقدت عام 2005 مع شركة "روتانا" التي كانت سببًا في شهرتها بمحيط الخليج.

فيما أصدرت خلال مسيرتها الغنائية 5 ألبومات، وكانت أخر أغانيها كانت فى 14 فبراير الماضي بعنوان "بحرين السلام" في أثناء الاحتفال بالعيد الوطني لبلدها.

و تزوجت هند البحرينية للمرة الأولى من البحريني فهـد أحمـد عام 2002 وأنجبت منه عبدالله لكنهما انفصلا عام 2004، ثم تزوجت في ديسمبر 2012 من اللبناني جورج نمر مدير الإنتاج‏ في قناة الوطن الكويتية.