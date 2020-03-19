علا رشدي تحث الجمهور على الجلوس في المنزل والجمهور يعترض

روجت الفنانة علا رشدي لفكرة المكوث في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى وفي تلك الحالة أوضحت بعض الإحتياطات التي يجب على الشخص اتباعها مثل غسل الأيدي باستمرار مع ارتداء الكمامة والقفازات كذلك تعقيم اليدين بالكحول. وأضافت علا أنه من الأفضل عدم النزول من المنزل لتواجه برد فعل من أحدى محبيها بأنها يجب أن تلتزم بما تقول وأن تؤجل تصوير عملها لحين الإنتهاء من الوباء. Advertisements قامت علا رشدي باحتواء الموقف والرد على الجمهور بأن التصوير هو عملها الذي لا يجوز لها الإعتذار عنه لحين إشعار أخر. التصوير هو عملها الذي لا يجوز لها الإعتذار عنه لحين إشعار أخر. الجدير بالذكر إن علا رشدي تقدم فيديوهات خاصة بالأمهات تدعى " وجهة مظر " والتى حصلت على إنتشار كبير من جانب الجمهور، هذا بالإضافة لمشاركتها في العديد من الأعمال من بينهم استيفا، تامر وشوقية وغيرهم من الأعمال.

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