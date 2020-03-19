تعرف على موعد حفل "مسار إجباري" مباشر على يوتيوب

في حدث فريد من نوعه، قرر الفريق الغنائي الشهير "مسار إجباري" إحياء حفلاً غنائياً عن طريق بث مباشر على قناتهم الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، تماشياً مع قرار وقف الحفلات الغنائية للوقاية من وباء كورونا".
ومن المقرر أن يذاع الحفل يوم الجمعة الموافق 20 مارس في تمام الـ 10 مساءً، وتقنية الـ"لايف" المستخدمة في اذاعة الحفل تعتبر الإستغلال الامثل للتكنولوجيا في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد منإجراءات احترازية ضد تفشي وباء كورونا.
يأتي الحفل بعد إلغاء احتفالية الربيع الضخمة، التي كان من المقرر إقامتها في مركز المنارة بالتجمع الخامس، بمشاركة الفريق الغنائي الشهير "شارموفرز"، والفنان الاردني عزيز مرقة، والتي تم إلغاءها وفقا لقرار وقف جميع الانشطة الفنية التي تضم تجمعات جماهيرية كبيرة.
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