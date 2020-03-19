الأزمة تتفاعل بين سارة الطباخ وتامر عاشور

ميرنا وليد - بيروت - تتفاعل الأزمة المستجدة بين الفنان المصري ​تامر عاشور​ والمنتجة ​سارة الطباخ​، وذلك بعد أن تقدم الأخير بشكوى ضدّها إلى نقابة الموسيقيين المصريين متهماً إياها بعدم الإلتزام ببنود العقد الموقع بينهما، ولهذا عادت وتقدمت الطباخ بشكوى ضدّه للنقابة على ان تستكملها بدعوى قضائية.

وكان كتب عاشور عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:"أنا على يقين كامل بأن من ليس له صوت، يصبح له صوت عندما يتحدث عنه من له هذا الصوت، ولذلك قرّرت عدم الرد في موضوع المنتجة، ونقابة المهن الموسيقية هي المسؤولة عن فناني مصر، وشكراً".

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