فرقة رولينغ ستونز في أزمة بسبب كورونا

ميرنا وليد - بيروت - بسبب انتشار ​فيروس كورونا​ المستجد، ومنعا لتفشي الوباء أجلت فرقة الروك البريطانية الأسطورية "​رولينغ ستونز​" جولتها الفنية في أميركا الشمالية.

الجولة تحمل عنوان No Filter وكانت ستنطلق في سان دييغو، في 8 أيار/مايو المقبل.

ونشرت الفرقة بياناً ورد فيه:"خيبة أمل كبيرة بسبب اضطرارنا إلى تأجيل الجولة. نعبر عن أسفنا للمعجبين كلهم الذين كانوا ينتظرونها مثلنا، لكن صحة وسلامة كل شخص أولوية لدينا. سنتخطى كل ما يحصل معاً، وسنراكم قريباً جداً".

ودعت الشركة المنظمة للجولة الذين اشتروا التذاكر أن يحتفظوا بها وأن ينتظروا المزيد من التفاصيل.



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