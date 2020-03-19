نوال الزغبي تعايد زياد برجي والاخير يردّ

ميرنا وليد - بيروت - عايدت الفنانة اللبنانية ​نوال الزغبي​ الفنان اللبناني ​زياد برجي​ لمناسبة عيد ميلاده، ونشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة تجمعهما وعلّقت عليها بالقول:"عيد ميلاد سعيد عزيز زياد برجي، الله يحميك ويحمي عيلتك، بحبك".

وبدوره ردّ برجي على معايدة الزغبي هذه قائلاً لها:"ستبقين النجمة الذهبية، شكراً على أمنياتك، الله يحميكي ويحمي أحبابك، بحبك أكتر".

ومن ناحية أخرى، كانت نفت الزغبي مؤخراً أنها تعيش قصة حب حالياً، مؤكدةً أنها عزباء ولا يوجد أي شخص بحياتها في الوقت الحالي.

أما عن قرار إعتزالها بعمر الـ60 وهو ما كانت كشفت عنه سابقاً، قالت أنها لا تزال على قرارها إلى اليوم، ولكن عندما تصل لهذا العمر لا تعلم ماذا سيكون تفكيرها.

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