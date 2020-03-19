لن تصدقوا من هو هذا الممثل اللبناني الشهير!!

ميرنا وليد - بيروت - شارك مؤخراً في بطولة مسلسل "العودة" بدور "ريان" والذي حقق من خلاله نجاحاً كبيراً، ويتابع تصوير مسلسل "الساحر" لرمضان 2020، كما يتحضر لتصوير فيلمين سينمائيين ومسلسل جديد للفترة المقبلة ما بعد رمضان، وهو بإنتظار تحسن الوضع في لبنان، حسب ما علم موقع الخليج 365.

إنه الممثل اللبناني ​رودريغ سليمان​، الذي فاجأ المتابعين عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي بصورة قديمة له، ظهر فيها بشكل مختلف كلياً عن شكله الحالي، خاصة لناحية لوك الشعر.

وعلّق بالقول:"بزمن الحجر بتنكش صورك القديمة وبتصير تحلل إنو ليه كنت عامل بحالك هيك"!!

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