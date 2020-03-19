ميرنا وليد - بيروت - بسبب انتشار فيروس ​كورونا​، تم تأجيل فعاليات ​مهرجان موسكو السينمائي​ الـ42، الذي كان من المفروض أن يعقد في 22 – 29 نيسان/أبريل المقبل في موسكو.

وتم الإعلان عن الأمر من قبل رئيس مهرجان موسكو السينمائي، نيكيتا ميخالكوف، في مؤتمر صحفي.

إلا أن قرارات الحكومة الروسية التي فرضت قيودا على إقامة الفعاليات بمشاركة عدد يزيد عن 50 شخصا أجبرت لجنة تنظيم المهرجان على تأجيل إقامته إلى موعد سيعلن عنه لاحقاً.

مهرجان موسكو السينمائي أطلق عام 1935، ثم استأنف أعماله عام 1959 وبدأ يقام مرة كل عامين.

وعام 2000 اتخذ قرار بإقامة مهرجان موسكو السينمائي كل عام.

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