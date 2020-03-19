"كورونا" يكشف موهبة جديدة وجانب إنساني لـ سلمان خان-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - يواصل النجم الهندي ​سلمان خان​ إلتزام الحجر المنزلي الذي قرر الخضوع له بشكل طوعي من أجل الحدّ من إنتشار فيروس ​كورونا​ وعدم الإصابة بالعدوى، وكان لافتاً أن هذا القرار كشف عن موهبة جديدة لخان.

فقد تداول عدد من متابعي مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهر فيه خان وهو يقوم بالرسم، بينما يمضي وقته في المنزل، إذ إنتهى من رسم لوحته في فترة قياسية بلغت دقيقتين وثمان ثوانٍ.

ومن ناحية أخرى، كشف هذا الفيروس أيضاً عن جانب إنساني في شخصية خان، وذلك بعد أن قام بصرف المستحقات المالية لمدة أسبوعين مقدما لكافة الفنيين والعاملين وصغار الممثلين في فيلمه الجديد "رادهي" على الرغم من توقف أعمال التصوير إلى ما بعد 31 آذار/مارس المقبل، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية كورونا.

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