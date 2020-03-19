هكذا علّق فارس إسكندر على مغادرة عامر الفاخوري لبنان بهليكوبتر

ميرنا وليد - بيروت - علّق الشاعر اللبناني ​فارس إسكندر​ على طريقته بعد قرار ​المحكمة العسكرية​ الدائمة برئاسة القاضي حسين عبدالله بإسقاط التهم بحق ​العميل عامر الفاخوري​، بعد قبول دفوع شكلية تقدم بها وكلاء الفاخوري بذريعة مرور الزمن على التهم الموجهة إليه، على مغادرة الفاخوري البلد بطريقة غير شرعية بطائرة​ عسكرية أميركية حطت قرب ​السفارة الأميركية​ في عوكر حيث كان يوجد العميل، حيث أن الأخير صدر قرار منع السفر بحقه .

وكتب فارس:"متل الدواعش لمّا فلّو بالباصات فَـلّ الفاخوري بأفخم الهيلكوبترات مش بس متحف صرت يا سجن الخيـام إنتَ اللي شاهد عاشرفنا كيف ... مات."

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