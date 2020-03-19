الملكة رانيا للعاهل الاردني: “كم احنا محظوظين بقيادتك”

كتب امير فتحي في الخميس 19 مارس 2020 02:56 مساءً - أشادت الملكة رانيا بالأجراءات التي يتخذها زوجها العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني في مواجهة أزمة فيروس الكورونا المستجد. ونشرت رانيا العبدالله صورة للملك الاردني وعلقت كاتبة: “في مثل هاي الأوقات، بتذكر كم احنا محظوظين بقيادتك. أنت مصدر الطمأنينة وراحة البال، بالحزم العسكري اللي بيجري في عروقك، وبإنسانيتك وحنية الأب”. وتابعت الملكة رانيا: “عيلتك الأردنية دايما على بالك وفي قلبك. الله يحمي الأردن وأهله”. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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