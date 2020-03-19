هند البحرينية تعلن إصابتها بفيروس «كورونا».. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

صدمت الفنانة هند البحرينية جمهورها بإعلان إصابتها بفيروس كورونا المنتشر عالميا، لتكون بذلك أول فنانة عربية تصاب بالفيروس.

هند البحرينية كشفت أنها خضعت لتحليل فيروس كورونا، عقب عودتها من رحلة أوروبية، وأكدت النتائج إصابتها بالمرض، ودخلت مباشرة الحجر الصحي في إحدى المستشفيات في البحرين.

الفنانة البحرينية طمأنت جمهورها بأن حالتها ليست خطيرة، حيث لا تعاني من أي أعراض للمرض، ومن المتوقع أن تعود لمنزلها خلال أيام قليلة.

هند وجهت رسالة لجمهورها الذين تمنوا لها الشفاء العاجل، حيث كتبت، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”: “شكرا لكل محبيني اللي تمنو لي الشفاء العاجل أحبكم والله يحفظكم ويحميكم من كل مكروه.. وشكرا لكل اللي مايحبوني بعد صرت حديث حسابات السوشل ميديا اليوم من وراهم”.

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وأضافت: “شكرا لكل شخص سال عني وتمنالي الشفاء العاجل سواء باتصال او مسج او تعليق في انستغرام.. شكرا لكم جميع.. كل ما احتاجه بهذي الظروف هو حبكم ودعواتكم”.

الفنانة البحرينية كتبت أيضا على حسابها بموقع “تويتر”: “مساء الخير.. من غرفه العزل شكرا لمن سأل عني أنا بخير”، وقد تمنى لها جمهورها الشفاء العاجل.

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