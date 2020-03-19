المطرب حسن فؤاد يظهر بعد غياب طويل عن الأضواء.. ويكشف سر ابتعاده عن الفن

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بعد غياب طويل عن الساحة الفنية والغنائية، ظهر الفنان المصري حسن فؤاد في إحدى حلقات برنامج “صاحبة السعادة” تقديم الفنانة إسعاد يونس.

الفنان المصري كشف سر ابتعاده عن الفن منذ سنوات طويلة، بقوله إنه أقدم في كثير من الأحيان على اتخاذ قرارات كانت أصعب عليه منها على الآخرين، وقرارت أخرى تندّم عليها، لكن قرار توقفه عن الغناء كان من عند الله لا من عنده.

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وأضاف أنه ابتعد عن الساحة الغنائية منذ عام 2003 أو 2004 تقريبا، لافتا إلى أنه خلال تلك المدة حفظ القرآن، والتحق بمعهد للقراءات وحصل على إجازة في القرآن، وبمرور السنين بدأ يعلّم الكثير من الأولاد القرآن، إلى جانب أنه أصبح إماما لأحد المساجد.

وكشف أن عائلته كانت رافضة لدخوله مجال الفن، وخاصة والده، الذي كان يرى من الفن أشياء لا تعجبه، لكن ما استوقفه كان غناء حسن فؤاد، في حفله الغنائي الأول، في أوبريت كبير مثل أوبريت “اخترناه”.

وحسن فؤاد مطرب مصري، اسمه الكامل (حسن فؤاد محمد إسماعيل)، ولد في أبو قتادة بمحافظة الجيزة في عام 1968، التحق بقسم اﻷصوات بالمعهد العالي للموسيقى العربية في عام 1989، عرف من خلال مشاركته بالغناء في أوبريت (اخترناك) وتترات مسلسل (أرابيسك) و(علي بابا والأربعين حرامي) ومسلسل (الوتد) الذي شارك أيضًا فيه بالتمثيل.