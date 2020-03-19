ملكة بريطانيا تتحصن في قلعة خوفا كورونا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أصيب عدد كبير من السياسيين حول العالم بفيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19”، بعد انتشاره على نطاق واسع خلال الفترة الحالية.

الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، اتخذت احتياطاتها تجنبا لإصابتها بالفيروس، وألغت حفلات الحدائق التي تقيمها سنويا، وستتوجه إلى قلعة وندسور غربي العاصمة البريطانية لندن، قبل الوقت المعتاد لذلك حيث ستقيم لفترة أطول من المقرر بسبب المخاوف من فيروس كورونا.

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قصر بكنجهام قال في بيان له: بالتشاور مع الأطقم الطبية والحكومة تقرر إلغاء أو تأجيل عدد من المناسبات العامة التي تضم أعدادا كبيرة من الناس والمقرر أن تحضرها الملكة وأعضاء آخرون من العائلة المالكة في الأشهر المقبلة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة “ذا صن” البريطانية فإن مصدر ملكي قال في تصريحات له: إنها في صحة جيدة ولكن كان يعتقد أنه من الأفضل نقلها، بسبب الذعر من فيروس كورونا، وخوفنا من نقل العدوى عن طريق أحد الموظفين، ويعتقد أنه من الأفضل إخراجها من طريق الأذى بعد بلوغها سن 94 عاما.

يشار إلى أن الملكة إليزابيث الثانية، أصبحت بحلول يوم الأربعاء الموافق 11 مارس 2020، الملك الرابع الأطول جلوسًا على العرش فى التاريخ على الإطلاق.