خمسة أفلام لا تشاهدها إلا بعد مرور عاصفة “كورونا”

متابعة بتجـــــــــرد: وسط العزلة الإجبارية التي فرضها تفشي فيروس كورونا، وأجواء الرعب التي ينشرها في أنحاء المعمورة، ينصح الأخصائيون النفسيون بالابتعاد عن الأفلام التي تحمل سيناريوهات مأساوية سببها الفيروسات عموما، أو تفاصيل أخرى تحيل لمشاعر الحزن والقسوة والشجن والإحباط والإحساس بالعجز.

وتضم قائمة الأفلام التي لا ينصح بمشاهدتها كلَّا من: «خمسة أقدام تفصلنا، التراجع، الضباب، كوخ الغابة، ولا بلد للعجائز».

«5 أقدام تفصلنا»

يروي فيلم «Five Feet Apart 5 أقدام تفصلنا» قصة مريضين مصابين بمرض خطير، يتعين عليهما أن يبتعد كل منهما عن الآخر 6 أقدام على الأقل، ولكن الحب الناشئ بينهما يكسر المسافات حتى لو كان الثمن هو الموت.

تلتقي ستيلا ويليام في المستشفى، عندما كان يخضع لتجربة طبية؛ للتخلص من العدوى التي أصيب بها في رئتيه، وتحافظ على القاعدة الطبية بالابتعاد عنه ستة أقدام، إلا أنه في المقابل يبدو مهملاً معرضاً حياته والآخرين للخطر.

وبعد كراهية في البداية ينشأ الحب بينهما، وتوحد بينهما الرغبة في الحياة، الفيلم من بطولة هالي ريتشاردسون، كول سبروس، وكلير فورلاني.

»التراجع«

يدور فيلم « Adriftالتراجع» حول قصة حقيقية حول شابين يقعان في الحب، ويقرران القيام بمغامرة العمر في عمق المحيط بعيدًا عن العالم بأسره، ولكنهما يواجهان إعصاراً هو الأعنف في التاريخ يطيح بحبهما وحياة الحبيب.

تفقد الفتاة حبيبها وسط الأمواج العاتية، وتحاول يائسة العثور عليه من دون جدوى، وتضطر للاستنجاد بسفينة قريبة والعودة للشاطئ، وهناك تضع باقة من الزهور وخاتم خطوبتها مبللاً بدموعها، وتحرص على الذهاب للشاطئ كل ليلة عسى أن تجد خبراً عن حبيبها، ولكن هيهات، الفيلم من بطولة شيلين وودلي، سام كلافلين، وجيفري توماس.

«الضباب»

يدور فيلم « The Mistالضباب» حول بلدة صغيرة تجتاحها العاصفة، ويغطيها الضباب؛ ليجد سكانها أنفسهم محاصرين في سوبر ماركت في مواجهة مخلوقات متعطشة للدماء.

يحاول مجموعة من الناجين شق طريقهم عبر الضباب، ولكنهم يواجهون وحشًا مخيفًا، وعندما ينفد وقودهم يقررون أن الموت بالرصاص أرحم من أن يفترسهم الوحش، ويقتل أحد المسافرين رفاقه بالمسدس، ومنهم ابنه، وعندما يهم بقتل نفسه يكتشف أن ذخيرته نفدت، ويخرج ليواجه مصيره المحتوم، ولكنه يفاجأ بنجدة تأتيه من الجيش، الفيلم من بطولة توماس جين، مارسيا هاردن، ولوري هولدن.

«كوخ الغابة»

فيلم « The Cabin in the Woodsكوخ الغابة» يحكي قصة 5 أصدقاء يذهبون إلى مقصورة بعيدة في الغابة لقضاء عطلة، وهناك يكتشفون أنها حاضنة لتجارب غامضة وزومبي ووحوش أسطورية تهاجمهم، وتحول حياتهم إلى جحيم قبل أن تلتهمهم، الفيلم من بطولة كريستين كونولي، كريس هيمسوورث، وأنا هاتشسون.

«لا بلد للعجائز»

يروي فيلم « No Country for Old Menلا بلد للعجائز» حكاية صياد يعثر مصادفة على صفقة مخدرات وأكثر من مليوني دولار بالقرب من ريو غراندي، ويحاول الهرب في البداية، ولكن العصابة تطارده.

وفي مشهد النهاية يقرر البطل الاستسلام بعد أن يوقن أنه لا قبل له بمواجهة الأشرار الذين يقتلونه بلا رحمة، الفيلم من بطولة تومي لي جونز، خافيير بارديم، وجوش برولين.