نيللي كريم عن ارتباطها برجل أعمال: “بشرة خير”

متابعة بتجــــــــرد: رفضت الفنانة المصرية نيللي التعليق بالتأكيد أو النفي على أنباء ارتباطها عاطفياً برجل أعمال مصري شهير.

وقالت نيللي في تصريحات صحفية لها إنها تتمنى أن تعيش قصة حب تدوم لأعوام وأعوام، مؤكدة أنها لا تلتفت لما يُثار بشأن حياتها الشخصية.

وبسؤالها عما إذا كانت هذه الأنباء شائعة أم «بشرة خير»، ردت ضاحكة: «فلتعتبروها بشرة خير».

يذكر أن نيللي تستعد لاستئناف تصوير دورها في مسلسل «100 وش» خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد تعرضها لإصابة في قدمها بعد سقوطها من دراجة بخارية أثناء تصوير أحد المشاهد، ويشاركها البطولة آسر ياسين، بيومي فؤاد، شريف دسوقي، إسلام إبراهيم، وكوكبة من النجوم، من إخراج كاملة أبوذكري.