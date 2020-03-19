حدث مفاجئ يغيّر مسار حياة شجون الهاجري، إقرأ التفاصيل

أعلنت شركة ايغل فيلمز لصاحبها المنتج جمال سنان عن انطلاق عرض مسلسل (دموع فرح)، عبر منصة (شاهد)، ابتداءً من هذا الأحد ٢٢ مارس الحالي، بطولة النجمة الخليجية الجماهيرية شجون الهاجري، وهو مسلسل مؤلف من ٨ حلقات يتضمن الكثير من التشويق والإثارة في طرحه لقصة حدث مفاجئ يواجه عائلة خليجية ويغير مسار حياتها.

العمل تأليف فھد العلیوة، إخراج ھنري بارجيس وبطولة نخبة من نجوم الدراما الخليجية منهم عبد العزيز الحداد، هدى الخطيب، محمد الدوسري، الطفلة الزين بو ربيع وغيرهم.