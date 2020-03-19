نجم سناب شات يشرب "الديتول" لمكافحة كورونا.. ومطالبات بمعاقبته!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - طالب مغردون على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بمعاقبة أحد مشاهير تطبيق سناب شات، والذي يدعى بـ"السفاح" بعد أن قام بتصوير أحد مقالبه داخل أحد المحال التجارية وهو يشرب مادة "الديتول" لأجل حمايته من فيروس كورونا – حد زعمه - وهو المطهر الذي يستخدم عادة في تطهير الأرضيات والأسطح وغيرهما.

وأظهر المقطع الذي تم تداوله على نطاقٍ واسع، استياء الجميع، مطالبين بمعاقبته ووضعه تحت طائلة المساءلة، خصوصا وأنه قام بالاستهزاء والسخرية؛ وهو الأمر الذي حذرت منه النيابة العامة السعودية، كما أنَّ غالبية متابعيه هم من الأطفال الذين ربما يتأثرون بما يشاهدونه وربما يقومون بتقليده دون معرفة أنَّ الأمر مجرد مزحة.

ووصف بعض المتابعين تلك المشاهد بأنها مقالب مؤذية تسبب هلعا وإحراجا بين الناس، وأرجع بعضهم سبب ظهور مثل هذه المشاهد من قبل المشاهير، لرغبتهم في الحصول على مشاهدات عالية في مواقع التواصل الاجتماعي أو رغبتهم في الحصول على الشهرة من خلال انتشار المقطع وتداوله.

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واتفق المغردون على معاقبة كل من تسول له نفسه القيام بتصوير مقلب ونشره، ودعا المغردون الجهات المختصة لوضع تشريعات وضوابط للمقالب التي يتم نشرها في المواقع خصوصا في مثل هذه الظروف.

وتداولت بعض الحسابات الموثوقه في تويتر خبرًا يفيد بإلقاء الجهات الأمنية بالرياض القبض عليه، وإحالته للتحقيق، وهو الأمر الذي لم يصدر بشكل رسمي من الجهات المعنية حتى الآن.

وكتب مغرد يدعى فهد الربيقي أن المحتوى لا يوجد به هدف إيجابي، والهدف أصبح سلبيا ومؤذيا لفئة الأطفال جرّاء تقليدهم له والاعتقاد بأن هذه المواد غير ضارة، لذلك كلنا أمل في الجهات ذات الاختصاص بسرعة القبض عليه ليكون عبرة لغيره.

كما أكد المغرد بندر أن الذي ظهر في المقطع هو أحد المقيمين في السعودية، مطالبا الدولة بإنزال أشد العقاب بحقه وإبعاده، مشيرا إلى أن هذه الأفعال يجب أن تقابل بالحزم والقوة.

يشار إلى أنَّ النيابة العامة السعودية قد حذرت كثيرا من مثل هذه الأفعال التي سيقابلها عقوبات ماليه وسجن، كما أكدت النيابة في تحذيراتها أن نشر الشائعة سيقابلها غرامة مالية لا تقل عن 5 ملايين ريال والسجن خمس سنوات.