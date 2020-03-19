مها المنصور تخرج من الحجر الصحي وتعترف: كنت موسوسة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ظهرت المذيعة السعودية مها المنصور، عبر شاشة التلفاز بعد خروجها من الحجر الصحي الذي استمر 14 يوما، بعد أن مرّت بوعكةٍ صحيّة اشتبهت حينها بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد عودتها من مصر في رحلة عمل استمرت أياما، وبقيت داخل الحجر الصحي حتى تم التأكد من خلوّها من الفيروس.

وأوضحت مها خلال حديثها عبر شاشة "روتانا خليجية" إلى أنها وصلت السعودية بعد شعورها بأعراض شبيهه بـ"كورونا"؛ ما أجبرها على التواصل مع الصحة السعودية، وهو ما تمَّ بالفعل.

وبينت مها إلى أنها أصيبت بالخوف والهلع؛ إذ شعرت بالإصابة بعد مرور 24 ساعة على وجودها، معترفة أنها ربما كانت "وسوسة" وخوفا.

وكان تم نقل مها المنصور مقدمة برنامج "سيدتي" الذي يبث عبر قناة "روتانا خليجية"، إلى المستشفى تحت رعاية طاقم طبي للاطمئنان على صحتها، بعد شعورها بأعراض الإنفلونزا خلال عودتها من مصر.

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وظهرت مها في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الخاص في تويتر وهي تتصل مع وزارة الصحة السعودية وترسل إليها رسالة صوتية، قائلة إنها كانت تشعر بالتعب في مصر لكنها تحاملت على نفسها حتى جاءت إلى المملكة، مضيفه: "اليوم أشعر بصعوبة في التنفس وألم في الحلق، وارتفاع درجة الحرارة وجميع أعراض الإنفلونزا، أيش أسوي، أيش الخطوات"، موجهة شكرها إلى الجهات المختصة على الاستجابة السريعة والاهتمام بها.

وعلى إثرها تم إيداعها العزل لدى أحد مستشفيات الرياض، ووضعت تحت المراقبة المشددة حتى يتم التأكد من حالتها المرضية، كما تم الكشف عن الأشخاص الذين خالطتهم سواء على متن الطائرة القادمة من مصر، أو في السعودية.

وتعد الأعراض التي أشارت إليها المذيعة مشابهة لأعراض فيروس كورونا الذي ينتشر حاليا في الكثير من الدول، إلا أنها لم تكن مصابة به وظهرت التحاليل لتؤكد عدم تعرضها للعدوى والإيعاز بخروجها بعد أن تم الإطمئنان على حالتها الصحية.

يذكر أن وزارة الصحة السعودية قد دعت الجميع في وقت سابق بضرورة التواصل على الرقم الخاص بالوزارة (937) في حال الشعور بأعراض مشابهة لأعراض الفيروس، لأخذ الاستشارات اللازمة، كما كشفت وزارة الصحة مؤخرا عن اكتشاف حالتين مصابتين بكورونا.