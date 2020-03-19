شكرا لقرائتكم محمد عبده يحذر السعوديين من كورونا.. ونبيل شعيل ينشر فيديو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - في حين تواصل دول العالم كافة محاربة فيروس كورونا بكل الوسائل لوقف زحف هذا الوباء العالمي الذي حصد أكثر من 156 شخصاً حتى الآن، يشارك الفنانون في توجيه رسائل توعية إلى جمهورهم، حيث ناشد الفنان محمد عبده في رسالة تحذيرية وجهها للمواطنين السعوديين والشعوب العربية الالتزام بالتوجيهات التي تصدرها الدول ووزارات الصحة حول العالم للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال محمد عبده في مقطع فيديو نشرته الصفحة الرسمية لشركة "روتانا": أعزائي المشاهدين إن الوباء المنتشر كورونا نحن في غاية الحذر منه، وأرجو أن نعمل حسابنا ونلتزم بالتوجيهات".

من جانبه، قال نبيل شعيل في فيديو قصير نشر على حسابه بموقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي إن "لديه حكي كثير" بشأن ما يجري لكنه سيختصر، مشيرا إلى أن سلطات دولة الكويت اتخذت إجراءات مهمة وعديدة لمجابهة فيروس كورونا، حيث وفرت كل شيء لتلبية احتياجات السكان كافة.

كما أشار إلى أن هناك تطبيقات على الهواتف تسمح بتوصيل الاحتياجات الأساسية إلى المنازل.

هذا ودعا صاحب "ما أروعك"، سكان الكويت إلى توخي الحذر من خلال المكوث في البيوت والحفاظ على الأبناء والأسر، حتى لا تزداد الإصابة بهذا الوباء العالمي.

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كما انتقد الفنان الكبير تساهل البعض فيما يتعلق بإدراك أهمية الإجراءات الصحية المفترض اتباعها حتى لا يتفشى الفيروس.

بدوره، رد الفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله، وكتب رسالة عبر حسابه في تويتر "عندما شاهدت فيديو نبيل شعيب ينصح ويحث أهل الكويت بالمكوث في منازلهم طائعين أمر الحكومة أدركت بأن وعي وتأثير الفنان ليس فقط في غنائه".

وتابع "هناك فنانون لا يبالون أو يفكرون في حال المجتمع فهل هو واجب الفنان أن يفعل ما فعله أبو شعيل؟".

كما أضاف "ما فعله نبيل شعيل ليس واجباً فنياً وإنما هو وعي مواطن صالح يهمه أمر أمته ومجتمعه".

وقال "هذا هو الرقي في التفكير، وهذا هو الوعي الاجتماعي، وهذا هو دور النجم الصالح الذي يهمه أمر مجتمعه، فشكرا أيها النبيل وشكرا أيها الفنان وشكرا أيها المواطن الصالح نبيل شعيل".

هذا وشارك الفنان عبدالله في هاشتاغ #كلنا_في_البيت_لأجل_السعودية وكتب "شكرا لحكومتنا ودورنا الآن التعاون جميعاً.