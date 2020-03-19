زوجة قصي خولي تفتح النار عليه

فجرت التونسية مديحة الحمداني، زوجة الفنان السوري قصي خولي، مفاجأة من العيار الثقيل بعد كشفها أن النجم السوري يتهرب من مصاريف ابنه "فارس" ويرفض مساعدتها.

وقالت مديحة الحمداني في تصريحات لأحد المجلات العربية إنها أصبحت تعمل خادمة في البيوت ومربية أطفال في الولايات المتحدة الأمريكية من أجل توفير المال لرعاية طفلها، مشيرة إلى أن قصي خولي يتهرب من الإنفاق عليهما.

وأشارت مديحة الحمداني إلى أن قضي خولي رفض منح طفله الجنسية الأمريكية واشترط عليها الحصول على أحد الأوراق الخاصة بها لكي يقوم بهذا الشيء، مشيرة إلى أنها رفضت المساومة.

وفي فبراير الماضي، أثارت مديحة الحمداني جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن كشفت في فيديو لها انها زوجة الفنان السوري قصي خولي السرية وتحدثت عن سوء معاملته لها وهي تبكي.



وفي التقرير التالي نرصد معلومات عن مديحة الحمداني:

-تونسية الجنسية وفي العقد الرابع من عمرها

-تعيش في ولاية واشنطن الأمريكية

-استقرت في دبي لفترة طويلة حيث كانت تعمل بإحدى الشركات.

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