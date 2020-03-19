أحمد فهمي يتغزل بزوجته هنا الزاهد ويتجاهل تعليقات الجمهور

منذ زواجهما قبل أشهر، والمناوشات بين الثنائي أحمد فهمي وزوجته هنا الزاهد لا تنقطع، ولا يفوت أي فرصة للتغزل فيها.

وكانت هنا نشرت صورة جديدة لها عبر حسابها على "إنستغرام"، أبرزت فيها جمالها، لكن فهمي علق عليها كعادته بأسلوبه وكلماته الخاصة التي اعتاد جمهورهما عليها في كل مرة يكتب فيها تعليقاً على صورة نشرتها هنا.

فهمي كتب متغزلا بزوجته: "بشويش علينا يا عم". الغريب في الأمر أن فهمي تجاهل الرد على تعليقات بعض المتابعين والتي تجاوزوا فيها، وذلك على غير عادة فهمي في تلك الأمور.

على جانب آخر، تخوض هنا الزاهد تجربة التقديم التلفزيوني من خلال برنامج "هزر فزر" الذي يعرض عبر قناة cbc. ويشهد مشاركة عدد كبير من النجوم، والذين سينقسمون إلى فريقين في كل حلقة، ليتنافسوا خلال مجموعة من الألعاب، مثل لعبة تمثيل الأشياء، والتي يقوم فيها أعضاء الفريق بتمثيل أشياء لعضو يجلس على الأريكة.

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