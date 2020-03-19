عبير صبري تكشف هدية يسرا لها في عيد ميلادها

القاهرة – لايف ستايل
شارك عدد كبير من نجوم الفن الفنانة عبير صبري الاحتفال بعيد ميلادها على صفحاتهم الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي، وكانت الفنان يسرا على رأس النجوم الذين احتفلوا بتلك المناسبة، إذ حرصت على تقديم هدية خاصة لها.
ونشرت عبير على خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها على "إنستغرام" صورة للهدية التي حصلت عليها، وهي عبارة عن سلسلة ذهبية في نهايتها شكل كف، وهو ما يرمز إلى الوقاية من الحسد في التراث المصري.
وكتبت تعقيباً على الصورة: "أحلى هدية من الملكة يسرا في عيد ميلادي، بحبك".
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