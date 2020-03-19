رسالة مؤثرة من نداء شرارة لشقيقها الراحل

نشرت الفنانة الأردنية نداء شرارة عبر حسابها على "فيسبوك" رسالة طويلة إلى شقيقها الراحل، عبرت فيها عن حزنها وحزن أسرتها بعد فراقه قبل فترة، للدرجة التي خففت من إحساس الأسرة بما يحدث حول العالم، وقالت: "أخي دعني أخبرك عن شكل الحياة بعد وفاتك، إنها سيئة إلى حد ما والأسوأ أن جميع الأحداث حولنا غريبة نوع الشيء ولكن ألم فراقك جعلنا لا نكترث لشيء، فأصبحنا متبلدين نستقبل الأخبار السيئة بكل رحابة صدر".

وتابعت: "يقال بأن هناك فيروس يقتل وهل هناك شيئ يقتل أكثر من الفراق، دعني أخبرك بأن أمي تبكيك كل ليلة وتتوسل إلى الله حتى تأتيها بالحلم ونحن نتظاهر بالقوة ولكننا نهرب من تلك الحقيقة حتى أنني أحيانا أقول في نفسي اليوم لا أريد الحزن وما إن جاء الليل حتى تهتز قلوبنا جميعا بالألم ننام ونصحو وغصة فراقك لا تفارقنا أبدا".

,أضافت: "أنت معنا بالدعاء والله أعلم بالحال دعني أخبرك بأننا لم نعد نكترث لوجود الأشخاص وفتحنا جميع أبواب قلوبنا لنودع كل من يحاول ترك أيدينا فلم يعد لدينا الطاقة والقدرة على التمسك بأحد أصبحنا لا نشعر بشيء.. الفراق يفقدنا الإحساس بكل شيء يا أخي أنا كلي إيمان وثقة بأنك موجود في مكان أفضل من هذا، وأشعر بأنك مسافر ربما ستطول رحلتك، ولكن رحلتنا قصيرة قصيرة جداً انتظرنا فبيننا لقاء يوم ما الله يرحمك ويسامحك ويغفر لك".

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