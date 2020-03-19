شيرين رضا تنشر صورة لوالدها لتهنئته بعيد ميلاده الـ90

نشرت الفنانة شيرين رضا على حسابها الخاص في "إنستغرام"، صورة نادرة تجمعها بوالدها الفنان الاستعراضي الكبير محمود رضا، وكانت في فترة شبابها في إحدى رحلات خارج البلاد.

وحرصت على تهنئة والدها بعد ميلاده الـ90، وكتبت معلقة على الصورة: "عيد ميلاد سعيد يا أبي 90 عاماً ومازلت شباباً وعظيماً، أحبك كثيراً".

وكانت شيرين نشرت صورة حديثة لها مع والدها على تطبيق "سناب شات" ظهر فيها والدها وقد تغيرت ملامحه بشكل كبير.

يشار إلى أن آخر أعمال شيرين رضا فيلم "رأس السنة"، والذي عرض منذ حوالي شهر ولاقى نجاحاً قبل أن يتم تعليق كل الفعاليات الخاصة بالسينما والمسرح وغلق دور العرض لحين إشعار آخر، وهو بطولة إياد نصار، ‏وبسمة، وإنجي المقدم، وأحمد مالك، بمشاركة عدد من ضيوف الشرف ‎.‎

وتدور أحداث الفيلم ، في إطار من التشويق خلال يوم واحد فقط، ويظهر العمل شكل التغيرات التي طرأت على الطبقة الوسطى خلال ‏الاحتفال بليلة رأس السنة‎

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