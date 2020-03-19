مايا دياب تطلق برنامجها الخاص لمكافحة كورونا

أطلقت كاي إبنة النجمة مايا دياب فكرة جديدة تنفذها مايا ببرنامج Side talks with MAYA تطل به بشكل مباشر عبر انستغرام تستضيف فيه بطريقة مباشرة أشخاصاً متخصصين بأمور مختلقة للمساعدة بتخطي هذه المرحلة الصعبة.

وتتحدث مايا خلال الحلقات المباشرة من هذا البرنامج "الإلكتروني" مع ضيوفها عن مواضيع عدة ومنوعة بعضها يخص العائلة التي تقضي كل وقتها داخل المنزل . ويقدم ضيوفها (من منازلهم) بعض الأفكار المفيدة للمتابعين ويجيبون على أسئلة مباشرة من متابعيها وأفكار قد نتشارك بها معا بالوقت نفسه تتشارك مايا معهم بعض تفاصيل حياتها اليومية حالياً.

مدة كل حلقة لا تتعدى ٣٠ دقيقة ستتنوع بين الترفيهية والتثقيفية. والحلقة الأولى ستكون اليوم (الخميس) عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت بيروت تستضيف فيها الدكتورة النفسية رندا شليطة.

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