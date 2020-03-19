هند البحرينية أول فنانة عربية تُعلِن إصابتها بالكورونا

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""الخليج 365"" من بيروت: أعلنت الفنانة هند البحرينية خضوعها لتحليل فيروس كورونا مؤكدة التقاطها للعدوى خلال زيارتها إلى أوروبا. ولقد نشر برنامج mbc trending أنها عادت مؤخراً من رحلة أوروبية ودخلت مباشرة الحجر الصحي في إحدى المستشفيات في البحرين، حرصاً على سلامتها والمقربين منها.

وشكرت النجمة البحرينية في حديثٍٍ مسجّل كل الذين شعروا بالقلق على صحتها مؤكدة على أنها بخير.

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