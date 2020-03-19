ميلانيا ترمب تقود حملة التوعية من فيروس كورونا

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""الخليج 365"" من بيروت: أعلن البيت الأبيض أن السيدة الأولى ميلانيا ترامب ستشارك بالحملة الوطنية لتوعية الأميركيين على سبل الوقاية من فيروس كورونا، وستحثهم على غسل أيديهم وترك مسافة تفصل بينهم وبين الآخرين لمحاربة انتشار الفيروس، في إطار حملة إعلانات تلفزيونية جديدة تنتجها شبكات بثّ أميركية كبيرة بينها ABC وCBS وNBC وغيرها من الشبكات التي ستتبرّع بوقت البث لتعرض الإعلانات العامة التي سيُشارك فيها أيضا مسؤولون في إدارة الرئيس دونالد ترامب ”لإعلام الأميركيين بالوسائل الأهم التي تمكنهم من حماية أنفسهم من خطر انتقال العدوى إليهم، وسيتم إرشاد الشعب عبر الإعلانات إلى موقع إلكتروني حكومي يحتوي على أحدث المعلومات عن تفشي فيروس كورونا.

هذا وأعلن الرئيس الأميركي أن إدارته ستنشر سفناً كمستشفيات استعداداً لنقص متوقع في الأسرة بالمستشفيات. مع ارتفاع عدد الوفيات بسبب مرض كوفيد-19 في الولايات المتحدة إلى 146 وفاة على الأقل فيما يقترب عدد المصابين من ثمانية آلاف.

وكانت السيدة "ترمب" بدأت بالتفاعل مع الأوضاع الطارئة في البلاد بسبب انتشار الفيروس، فتوجهت بالشكر للفريق الطبي وجهوده الجبارة، وحثت الأميركيين على الالتزام ببيوتهم وشجعت دور الحضانة والمدارس على الإقفال ومتابعة التعليم عن بعد.

