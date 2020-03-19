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شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد صلاح حسنى:" أتمنى أن يكون مسلسل ختم النمر عجبكم" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمنى الفنان أحمد صلاح حسنى أن مسلسل " ختم النمر" نال إعجاب الجمهور، و أن نهاية الحلقة تكون مرضية للجميع.
وغرد حسنى، عبر حسابه على تويتر قائلا:" صباح الفل علي الجميع اتمنى أن المسلسل يكون عجبكم والنهاية تكون مرضية و محترمة وعادلة علي قدر المستطاع".
كما تابع أحمد صلاح حسنى، أنه سوف يحل ضيف اليوم على الإعلامية بسمة وهبى في برنامج كل يوم على قناة on e للحديث عن المسلسل".
أحمد صلاح حسنى
وعرض أمس الأربعاء الحلقة الأخيرة من مسلسل "ختم النمر" من بطولة أحمد صلاح حسنى ونسرين طافش، وذلك فى تمام الساعة السابعة والنصف مساء على قناة on e، والتي ستكشف عن مفاجآت غير متوقعة للمشاهدين ومتابعي العمل منذ أولى حلقاته.
مسلسل "ختم النمر"، تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج شركة سينرجى، وهو من نوعية أعمال الـ45 حلقة، وبطولة أحمد صلاح حسنى، نسرين طافش، ميرهان حسين، إسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدى الشامى، وفاء سالم، تميم عبده ومجموعة من الفنانين الشباب وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي رومانسى.
تدور أحداث مسلسل "ختم النمر"، فى إطار رومانسى تشويقى، حول شخصية عمر النمر، الذي يقع في حب هنادي، ولكن بطل المسلسل يتعرض للعديد من المشاكل والظروب بسبب حبة لهنادي خاصة عندما يجد شيقيه سعيد يريد الزواج منها، ويعانى عمر من مشاكل خاصة مع والدة ووالد هنادي التي تتزوج شقيقه وتعيش في نفس المنزل وتحاول الانتقام من تركها، وفى نفس الوقت يعيش حب جديد مع مريم ويواجه الصعوبات الكثيرة التي يحاول التغلب عليها.
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