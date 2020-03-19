شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا احتفل رامى عياش بعيد ميلاد نجله آرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان رامى عياش، على الاحتفال بعيد ميلاد نجله آرام، حيث تم عامه الرابع، متمنيا له السعادة فى حياته، وشارك رامى متابعيه بصورة له مع نجله عبر حسابه على تويتر، وكتب عليها قائلا:" يا فرحة عمري كله صارت حياتي عيد لما عينيك طلّو آرام 4 سنين".

كما كتبت داليا عياش، زوجه رامى عبر حسابها على تويتر، قائلة:" نور عيوني يا ماما صاراو 4 سنين كلن سعادة بوجودك ،الله يعطيك أيام حلوة متل قلبك الحلو وما يحرمنا منك يوم".



رامى عياش





كما هنأ النجم اللبنانى رامى عياش زوجته داليدا عياش بعيد ميلادها، وذلك من خلال صورة طريفة لها، نشرها عبر حسابه على تويتر، وشارك الجمهور، حيث انهالت التهنئات من جمهور ومتابعى رامى على تويتر.

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ونشر رامى صورة لزوجته ووهى تعد له "المحشى"، وقال لها "عيد سعيد لى بعيد ميلادك .. بهيدى الصورة اللي سرقتها بفرجى حقيقتك بحياتي .. صادقة ومتصالحة وست بيت وحنونة وجامعة الخير .. انتي يللي كمّلتي حب المرحومة إمي بحُبّك إلنا .. بعيدا عن الفوتوشوب والأقنعة وأي وسيلة لتحسين أو تلميع الصورة .. كل عيد وانتي بخير حياتي"

وحل النجم اللبناني رامي عياش ضيفا على الإعلامي عمرو الليثي من خلال برنامج "واحد من الناس ، الشهر الماضى وهي الحلقة التي أدمع فيها الليثي عندما روى عياش كيف يهتم شخصياً بوالده المقعد وكيف يعتبره بركة منزله "متل ما اهتم فيي أنا وصغير بكل حب عم بهتم فيه اليوم".

وعلى جانب آخر كان النجم اللبنانى رامى عياش قد أحيا حفلاً غنائياً، ضمن حفلات رأس السنة والعام الجديد، فى أحد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس، وحضره عدد من نجوم مسرح مصر منهم مصطفى خاطر وزوجته، ومحمد أنور وزوجته، وكريم عفيفى وزوجته، ولاعب الكرة السابق محمد زيدان وزوجته، ومهندس الصوت هانى محروس، حيث غنى عياش العديد من أغانيه الشهيرة.