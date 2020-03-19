شكرا لقرائتكم خبر عن سعد لمجرد يطلق مبادرة لغناء النشيد المغربى من المنازل السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق الفنان المغربي ​سعد لمجرد​ مبادرة لكل الشعب المغربي بغناء النشيد الوطني كل مواطن من شرفى منزله يوم السبت المقبل الساعة العاشرة مساء، للتعبير عن تماسكهم فى مواجهة فيروس كورونا المستجد الذى تفشى فى عدد كبير من بلدان العالم.

ونشر لمجرد فيديو له عبر حسابه بموقع "أنستجرام"، معلقا عليه قائلا :"نداء لكل مغربي ومغربية: السبت.. موعد مع الوطن.. نهار السبت 21 مارس مع 10 ديال الليل، نغنيو كلنا النشيد الوطني من البالكو ولا من السطح ولا من الشرجم...بغينا المغرب كلو يكون فدارو و نغنيو جميع النشيد الوطني".

وتابع : "رسالتنا: - نقولو كلنا بصوت واحد نعم للحياة، لا للموت -باش نقولو شكراً للناس لي كاتواجه الفيروس فالسبيطار, السلطات الأمنية، الأسلاك العسكرية و الشبه عسكرية و الإدارية..باش يسمعونا حتى الناس لي كتداوا و ما نقدروش نشوفوهم".

واختتم كلامه قائلا :"نهار السبت نغنيو ونسمعوا بعضنا منبت الأحرار .. باش نرفعوا المعنويات ديالنا، و تا واحد فينا ما يبقى يحس براسو بوحدو".

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وكشفت وزارة الصحة المغربية، صباح اليوم الخميس، أن عدد الإصابات المؤكدة بـ"فيروس كورونا" قد وصلت إلى 58 في المملكة، وذلك بعد رصد 4 إصابات جديدة.

وكانت وزارة الصحة المغربية قد كشفت، مساء أمس الأربعاء، أن عدد هذه الإصابات محدد فى 54 حالة مؤكدة عبر جهات المملكة، بعد رصد 5 حالات خلال نهار أمس، كما أعلنت وزارة الصحة المغربية أن 271 حالة مشتبه في إصابتها قد أخضعت للفحوصات المختبرية الضرورية قبل أن تأتي النتائج سلبيّة.

إلى ذلك، طالبت وزارتا الداخلية والصحة فى المغرب، أمس الأربعاء، إنه ينبغى للمواطنين عدم مغادرة المنزل إلا لشراء السلع الضرورية أو الحصول على الرعاية الطبية أو الذهاب إلى العمل وذلك كإجراء احترازى لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأكد المغرب 49 حالة إصابة بالفيروس تشمل حالتى وفاة وحالة تعافت. ومعظم الحالات لمغاربة يقيمون فى إسبانيا وإيطاليا وفرنسا عادوا لزيارة بلدهم.