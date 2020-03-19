شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد ينتهى من تسجيل أغنية جديدة حول الوقاية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المطرب أحمد سعد عن مفاجأة لجمهوره ومستمعيه أثناء حلوله ضيفاً على أحد البرامج الإذاعية مؤخراً، حيث أكد انتهاءه من تسجيل أغنية يتعاون فيها مع الشاعر أحمد إبراهيم، تدور حول كيفية الوقاية من فيروس كورونا.

كما أضاف أحمد سعد أنه يستعد خلال الفترة المقبلة لطرح الأغنية الذى انتهى منها، كما كشف العديد من الأمور الأخرى التى تتعلق بأعماله الفترة القادمة، حين أوضح أنه سيشارك خلال أكثر من أغنية يتضمنها مسلسل "البرنس"، الذى يقوم ببطولته النجم محمد رمضان، ويعرض خلال موسم دراما رمضان المقبل.

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على جانب آخر يعيش أحمد سعد حالة من النشاط الفنى حالياً، حيث انتهى من تسجيل أغنية أيضاً تعاون فيها مع مطرب المهرجانات حسن شاكوش، وهى الأغنية التى تحمل اسم "100 حساب"، والذى أكد سعد أنها أغنية مناسبة للمجتمع ولا تتضمن أى إسفاف بشأن كلماتها.

جدير بالذكر أن المخرج محمد سامى مخرج مسلسل "البرنس" قد شارك جمهوره مؤخراً صورة جديدة له من كواليس تصوير المسلسل، وظهر محمد سامى في الصورة وهو يرتدى كمامة أثناء الإخراج، وكتب سامى على الصورة قائلا:" اخرج ازاى أنا كده"، لتكتب له الفنانة عائشة بن أحمد، قائلة:"المشكلة في الممثلين اللى هما الوحيدين المضطرين يشيلوا كل حاجة ويشتغلوا من غير ماسك وجوانتى".

مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، محمد مهران، أحمد داش، أنعام الجريتلى وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى حول صراع الإخوة بعد وفاة الأب.