شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء فعاليات Glastonbury Festival للحد من انتشار فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن القائمون على مهرجان Glastonbury Festival لعام 2020 رسميا إلغاء الفعاليات، وذلك بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا، وهى النسخة الخمسين للمهرجان، وكان من المقرر إقامتها فى 24 حتى 28 يونيو المقبل، وجاء الخبر بمثابة صدمة للكثير من محبى وعشاقى الموسيقى والغناء من مختلف الأعمار، وتم تأجيل الدورة الخمسين للحدث الموسيقى الضخم حتى يونيو 2021.

وكان من المقرر أن يشارك بفعاليات Glastonbury Festival لعام 2020 عدد كبير من أهم وأشهر نجوم الغناء فى العالمو الذين يملكون شعبية كبيرة، ومن أبرزهم النجمة العالمية تايلور سويفت، والنجم الشهير بول مكارتنى، كذذلك كان من المقرر أن يشارك بالفعاليات النجم العالمى كندريك لامار، وغيرهم الكثيرين من نجوم الغناء، وكشف مسئولى المهرجان أنه سيتم ترحيل تذاكر هذا العام إلى العام المقبل.

يذكر أن هناك عددا كبيرا من النجوم والمشاهير أعلنوا عن توقف أعمالهم الفنية بسبب "فيروس كورونا" كذلك عدد من المهرجانات، وأبرزهم إلغاء مؤتمر و مهرجان SXSW الموسيقي الشهير والذي يشارك به عدد هائل من نجوم العالم ويرجع سبب إلغاء الفعاليات لانتشار فيروس كورونا، ولنفس السبب تم تأجيل مهرجان "COACHELLA" الشهير حتي شهر أكتوبر المقبل.

كما كشف القائمون على Cirque du Soleil تأجيل عروض Kurios بدءا من السبت الماضي وحتي يوم 15 أبريل المقبل وهو الخبر الذي تناقلته الكثير من المواقع الفنية العالمية، ومن أبرزها موقع " نويز "، وجاء هذا القرار بسبب الأخذ في الاعتبار توصية منظمة الصحة العالمية بعدم التجمعات و ذلك تجنبا لتصاعد وانتشار وباء فيروس كورونا.