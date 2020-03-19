شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رغم انشغاله بتصوير "الاختيار" أمير كرارة يخضع لجلسة تصوير جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضع النجم أمير كرارة لجلسة تصوير جديدة ظهر من خلالها بالعديد من الإطلالات، حيث كانت بعدسة المصور شريف مختار، واهتم بإطلالاته مصممة الأزياء مى جلال.

وينشغل حالياً أمير كرارة بتصوير مسلسله "الاختيار"، فى العديد من الديكورات، المقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل، والذى يتناول فيه لأول مرة في الدراما المصرية حياة أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية فى حياة البطل الراحل.

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المسلسل بطولة سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى فى رابع تعاون بينهما في الدراما بعد ثلاثية "كلبش" الذى قدموها سوياً ومن إنتاج سينرجى، وبطولة أمير كراره في دور "منسى" وأحمد العوضي بشخصية "الإرهابي هشام عشماوي" والفنانة دينا فؤاد وإسلام جمال مع ظهور العديد من النجوم كضيوف شرف مثل أسر ياسين ومحمد امام ومحمد رجب وصلاح عبد الله وإياد نصار.





وانتهى أمير كرارة من تصوير العديد من المشاهد فى مناطق الإسماعيلية وديكور المنزل بيت المنسى، وأنشاص والتل الكبير، وعدد من مواقع التصوير، بجانب التصوير فى الصحراء، على أن ينتقل بعدها لديكورات أخرى خلال الأيام المقبلة، ومن المقرر التصوير فى لبنان خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء رفع حذر الطيران.



