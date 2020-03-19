شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكى: أكبر خوف عندى هو الإساءة والعنف ضد الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النجمة منى زكى أن أكبر مخاوفها هو العنف ضد الأطفال الصغار، مشيرة إلى أنهم المستقبل، ويحتاجون إلى المساعدة، وأيضا لديهم القدرة على التسامح.

وقالت منى زكى، عبر حسابها على "إنستجرام"، "أكبر خوف عندى هو الإساءة والعنف ضد الأطفال، بخاف أتخيل حال العالم هيكون أيه لو كل الأطفال دى مالقتش المساعدة اللى هما محتاجينها، الأطفال الصغيرين دول هما المستقبل ومحتاجين ناس فى حياتهم بتقدر الإنسانية وعندهم المقدرة على التسامح، ناس عايزين يحسنوا من نفسهم".



منى زكى

من ناحية أخرى، تعود منى زكى بـ "تقاطع طرق" إلى الدراما التليفزيونية بعد غياب 4 سنوات منذ تقديمها مسلسل "أفراح القبة" عن رواية نجيب محفوظ وأخرجه محمد ياسين عام 2016، وشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم وعلى رأسهم اياد نصار، صابرين، أحمد السعدنى، رانيا يوسف، سوسن بدر، جمال سليمان، دينا الشربينى، صبا مبارك، محمد الشرنوبى، سلوى عثمان وأسامة عبد الله وآخرين.

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وقدم تامر محسن آخر أعماله الدرامية بمسلسل "هذا المساء" ولاقى نجاحا كبيرا وقت عرضه عام 2017، وشارك فى بطولته إياد نصار، أروى جودة، حنان مطاوع، محمد فراج، خالد أنور، أسماء أبو اليزيد، أحمد داوود، ماك عاصم، وأخرون، والمسلسل من تأليف وإخراج تامر محسن.