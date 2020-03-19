شكرا لقرائتكم خبر عن نبيل شعيل يحرج متابعا: "بشرنى لقيت لقاح للكورونا".. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المطرب الكويتى نبيل شعيل ألبومه الجديد الذى يحمل اسم "كبير الفن"، ويضم الألبوم 5 أغنيات منها "كبير الفن" و"جازلى" و"ندمان" و"حوبة"، لكن عبر عدد من متابعيه عن غضبهم بسبب الظروف التى تمر بها البلاد لمواجه فيروس كورونا وأن هذا الوقت غير مناسب لطرح ألبوم جديد.

وكتب أحد متابعيه قائلا: "والله فاضى أنت الحين يا شعيل هذا وقت الناس فاضية فيه لأغانى"، ليدخل نبيل شعيل يرد عليه قائلا: "هلا أخوى أى والله فاضى بس بشرنى عساك لقيت لقاح حق الكورونا".





ويتعاون نبيل فى الألبوم مع مجموعة الكبار الشعراء والملحنين والموزعين، منهم أحمد الهرمى وأحمد الصانع وفهد الناصر وفوزا المرزوق وجاسم محمد وعبد الله البلوشى وعلى صابر وهانى الدوسرى وقصى عيسى وأدهم وزيد نديم وخالد الغامدى.

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من ناحية أخرى طرح نبيل شعيل العام الماضى مينى ألبوم جديد بعنوان "أفارق" يتضمن ثلاث أعمال غنائية، تعاون فيها مع نخبة من الشعراء في السعودية والوطن العربي ومن أبرزهم الشاعرالأمير بدربن عبد المحسن بأغنية "أفارق" ثم الشاعرالغنائي الأميرعبد الله بن سعد بن عبد العزيز في أغنية "عزة النفس" والشاعر الغنائي أحمد الصانع في أغنية "نعم ممكن".

الفنان نبيل شعيل شارك مؤخراً في أوبريت غنائي لدولة الإمارات العربية المتحدة بعنوان "صناع الأمل"، يشارك في الأوبريت عدد كبير من النجوم من بينهم صابر الرباعى، نجوى كرم، أصالة نصري، عاصي الحلاني، وليد توفيق، ملحم زين، ريد ون، يارا، فايز السعيد، لطيفة العرفاوي، وليد الشامي، محمد الشحي، بلقيس فتحي، محمد عساف، سيف نبيل، سعد لمجرد،ومايا دياب، وأسما لمنور وعبير نعمة، ونبيل شعيل وآخرين.

كما شارك أيضا نبيل في حفل يناير الماضي فى منتزه الثمامة البرى، بمحمية الملك خالد الملكية، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، برئاسة تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، وقدم بباقة منتقاة من أجمل وأرقي أغنياته التي يتفاعل معها الحضور، ومن أبرز أغنياته " فوق السما " و"عالم أحبابى" و"المحبة" و"موقليل"، وغيرهم .