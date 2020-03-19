شكرا لقرائتكم خبر عن قراءة ورسم ورقص وطبخ.. أفكار نسرين طافش لجمهورها فى العزل المنزلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة نسرين طافش متابعيها عبر موقع "إنستجرام" ببعض الأفكار خلال قضاء أوقاتهم فى المنزل لتجنب الإصابة بعدوى فيروس كورونا، حيث اقترحت قراءة كتاب أو ممارسة الرياضة أو ألعاب مع أطفالك وكذلك الرسم أو الرقص، حيث نشرت صورا لها خلال تواجدها فى منزلها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، بصحبة قطتهاها.



نسرين طافش

وعلقت نسرين على الصور قائلة "ألم يحن الوقت لتبطئ تشويش إيقاع حياتك وضبط إيقاعك الخاص بأن تعود إلى نفسك قليلا ..استمتع فى بيتك سواء كنت مع عائلتك أو لوحدك .. اليكم افكار ممتعة في البيت قراءة كتاب بيدفي القلب .. متابعة أفلام ملهمة أو مضحكة".





وتابعت "رياضة منزلية فى آلاف الفيديوهات باليوتيوب.. يوجا بيلاتس او زومبا.. طبخ.. أى لعبة ممتعة بتناسبك.. رسم.. رقص.. ممكن يكون هاد أنسب وقت لتعمل خلوة.. أو صوم للرحمان صوم عن الكلام .. تأمل".

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واختتمت كلامها قائلة "ملاحظة : الحيوانات الأليفة قطط او كلاب ما بيعدو بالكورونا .. خليكون بالبيت كرمال الي بتحبوهون يضلو بامان .. و ما تطلعو الا للضرورة .. تضلو بخير يا رب".

وانضمت النجمة نسرين طافش لمسلسل "الوجه الآخر" للنجم ماجد المصرى لتجسد دور البطولة النسائية أمامه خلال الأحداث، للمخرج سميح النقاش، وجارى تعاقدات باقى الأبطال استعداداً لإنطلاق التصوير الأيام المقبلة، حيث انتهى المخرج من معاينة جميع الأماكن التي يتم فيها تصوير العمل سواء خارجى أو داخلى، ويعد المسلسل بمثابة التعاون الأول بين النقاش وماجد المصرى في الدراما التليفزيونية.

وتدور أحداث المسلسل حول الصراع على المال بشكل معقد جدًا، ويحمل جزءًا كبيرًا من الإثارة والتشويق للمشاهد، وذلك في إطار اجتماعي تشويقي، والمسلسل ينتمي لنوعية مسلسلات الـ45 حلقة.