أحمد صلاح حسني: "أتمنى تكون نهاية مسلسل ختم النمر محترمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

علق الفنان أحمد صلاح حسني، على نهاية مسلسله "ختم النمر"، والتي عرضت أمس.

وكتب "حسني" عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "صباح الفل على الجميع، وأتمنى إن المسلسل يكون عجبكم، والنهاية تكون مرضية ومحترمة وعادلة قدر المستطاع".

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وتابع: "اليوم سأكون ضيفًا على الإعلامية بسمة وهبة للحديث عن المسلسل في برنامج كل يوم على قناة on e".

مسلسل "ختم النمر" بطولة أحمد صلاح حسني، ميرهان حسين، نسرين طافش، عفاف شعيب، رشدي الشامي، ومن تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج أحمد سمير فرج.