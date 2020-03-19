بالصور.. هيدي كرم تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: احتفلت الفنانة هيدي كرم، بعيد ميلاد شقيقتها "مايان"، ونشرت صور تجمعهما من مراحل عمرية مختلفة، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام. وعلقت: "عيد ميلاد سعيد لأختي الصغيرة الجميلة، ربنا يحفظك حبيبتي، وبحبك لحد النهاية، يا أحلى واحدة جابها برج الحوت". وتشارك الفنانة هيدي كرم، في تقديم برنامج كلام ستات، ويشاركها تقديم البرنامج الفنانة نهال عنبر، والفنانة ندى رحمي. يذكر أن آخر أعمال هيدي كرم مسلسل "الزوجة 18" الذي عرض في رمضان الماضي، وهو من بطولة حسن الرداد، ناهد السباعي، شيماء سيف.

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