بالفيديو.. بسمة وهبة تنفي إصابتها بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشرت المذيعة بسمة وهبة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، مقطع فيديو توضح فيه حقيقة إصابتها بفيروس الـ"كورونا".

وعلقت: "أنا بوجه الشكر للدكتور أحمد دياب جدًا، وملازمني بقاله 3 أيام أثناء فترة تعبي، اللي هو دور أنفلوانزا مش "كورونا"، ورحت حللت في الصحة ومعايا شهادة وهنزلها النهاردة".

وتابعت: "أنا بوجه الشكر تاني للدكتور؛ لأنه عنده كمية عطاء مع المريض مش طبيعية، وكان لازم يكون موجود النهاردة معايا عشان لو حصل أي حاجة وتعبت".

وكانت المذيعة بسمة وهبة قد أصيبت بنوبة برد، وظهر هذا بعد تغير صوتها أثناء تقديمها إحدى حلقات برنامجها "كل يوم" مع الإعلامي خالد أبوبكر، على شاشة on E.